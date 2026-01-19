PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand in einer städtischen Unterkunft

Alt-Arnsberg (ots)

Am 19.01.2026, gegen 02:10, kam es in einer Wohnung im Obergeschoss einer städtischen Unterkunft in der Straße Hammerweide zu einem Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Wohnungsinhaber selbstständig einen brennenden Tischgrill zu löschen, dabei entzündete sich in der Wohnung gelagerter Müll. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Bewohner wurde mit leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Im gesamten Gebäude musste der Strom bis auf Weiteres abgestellt werden. Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Arnsberg waren auch vor Ort und organisierten die anderweitige Unterbringung der insgesamt 17 Hausbewohner.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

