Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer von freilaufendem Hund gebissen

Brilon (ots)

Am 18.01.2026 fuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer gegen 11:30 Uhr auf dem Hammerweg in Brilon-Wald. Dort sei ein freilaufender, großer, dunkel-beiger Hund auf ihn zugekommen. Der Hund habe den Radfahrer ins Gesäß gebissen. Kurz danach sei der vermeintliche Hundehalter aus einem Haus gekommen. Er habe den Hund zurückgerufen. Der Mann habe den Hund auf den Boden gedrückt und im Haus eingesperrt. Der bislang unbekannte, vermeintliche Hundehalter wird wie verfolgt beschrieben:

   - südländisches Erscheinungsbild
   - Vollbart
   - schwarzer Kapuzenpullover
   - schwarze Jogginghose
   - Badelatschen ohne Socken
   - ca. 35 Jahre alt

Der Fahrradfahrer wurde durch den Biss leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

