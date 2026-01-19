Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Neheim

Im Zeitraum vom 16.01.2026 um 11:30 Uhr bis zum 18.01.2026 um 15:30 Uhr kam es in der Wiesenstraße in Neheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten Schubladen und Schränke in diversen Räumen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zeitraum vom 17.01.2026 um 14:00 Uhr bis zum 18.01.2026 um 08:30 Uhr kam es in der Straße Obenwerth in Neheim zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, sich über eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Der oder die Täter flüchteten nach dem gescheiterten Einbruchsversuch in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Donnerstag, den 15.01.2026, um 23:25 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Stembergstraße in Neheim. Ein bislang unbekannter Täter versuchte gewaltsam, sich über die Eingangstür Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Hierdurch löste er die vorhandenen Sicherheitssysteme aus. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann mit einem Fahrrad in Richtung des Innenstadtbereichs Neheim. Der Einbruchsversuch wurde durch eine Videoüberwachung aufgezeichnet. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 30- 40 Jahre alt

- Ca. 175- 185 cm groß

- Osteuropäischer Phänotyp

- Glatze

- Auffällig große Ohren

- Schwarze Kleidung

Weiterhin führte der Mann -zusätzlich zu seinem Fahrrad- einen Koffer sowie ein Leuchthalsband mit. Dieses verlor er am Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Sundern

Am Samstag, den 17.01.2026, zwischen 18:00 und 18:30 Uhr, kam es in der Straße Zanderweg in Sundern-Langscheid zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Sie durchwühlten Schubladen und Schränke in verschiedenen Räumen. Eine Videoüberwachung am Haus konnte lediglich zwei Personen aufzeichnen, welche nach der Tat über den Zanderweg flüchteten. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell