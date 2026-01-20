PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Brilon

Brilon (ots)

Am gestrigen Tag erhielt die Polizeiwache Brilon Kenntnis über einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Straße Mühlenweg in Brilon. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Sie scheiterten jedoch und flüchteten in unbekannte Richtung. Ein konkreter Tatzeitraum kann derzeit nicht benannt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 08:21

    POL-HSK: Ladendieb flüchtet mit seiner Beute und wird später von der Polizei gefasst

    Brilon (ots) - Am gestrigen Tag um 13:10 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Brilon zu einem räuberischen Diebstahl. Eine Mitarbeiterin beobachtete zunächst, wie ein 14-jähriger Junge aus Marsberg Süßwaren in seine Tasche steckte. Bevor er den Laden mit seinem Diebesgut verlassen konnte, sprachen ihn zwei Mitarbeiterinnen auf den ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 09:20

    POL-HSK: Einbrüche im HSK

    Hochsauerlandkreis (ots) - Neheim Im Zeitraum vom 16.01.2026 um 11:30 Uhr bis zum 18.01.2026 um 15:30 Uhr kam es in der Wiesenstraße in Neheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten Schubladen und Schränke in diversen Räumen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:08

    POL-HSK: Fahrradfahrer von freilaufendem Hund gebissen

    Brilon (ots) - Am 18.01.2026 fuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer gegen 11:30 Uhr auf dem Hammerweg in Brilon-Wald. Dort sei ein freilaufender, großer, dunkel-beiger Hund auf ihn zugekommen. Der Hund habe den Radfahrer ins Gesäß gebissen. Kurz danach sei der vermeintliche Hundehalter aus einem Haus gekommen. Er habe den Hund zurückgerufen. Der Mann habe den Hund auf den Boden gedrückt und im Haus eingesperrt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren