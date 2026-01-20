Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Brilon

Brilon (ots)

Am gestrigen Tag erhielt die Polizeiwache Brilon Kenntnis über einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Straße Mühlenweg in Brilon. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Sie scheiterten jedoch und flüchteten in unbekannte Richtung. Ein konkreter Tatzeitraum kann derzeit nicht benannt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell