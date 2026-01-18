PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PILEK: Falsche Polizeibeamte

Lauterecken (ots)

Am 18.01.2026 kam es in der Ortsgemeinde Jettenbach und Umgebung zu mehreren telefonischen Kontaktaufnahmen durch bislang unbekannte Täter, die sich gegenüber den angerufenen Personen als Polizeibeamte vorstellten. Die Anrufer gaben sich als Beamte der Polizeiinspektion Kusel aus und versuchten durch gezielte Befragungen an persönliche und sensible Daten zu gelangen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass weder am Telefon noch im persönlichen Kontakt die Herausgabe sensibler personenbezogener Daten sowie die Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen an vermeintliche Polizeibeamte erfolgt.

Die Bevölkerung wird gebeten, Angehörige und Bekannte entsprechend zu sensibilisieren.

Darüber hinaus bittet die Polizei um Hinweise, ob am 18.01.2026 im Zeitraum von den Nachmittags- bis in die Abendstunden in der Ortslage Jettenbach und Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen werden konnten. Hinweise können der Polizeiinspektion Lauterecken unter der 0631 369 14599 gemeldet werden.|LF

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

