Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen

Brandenburg - Erkner (ots)

Sonntagmorgen nahm die Bundespolizei zwei Graffiti-Sprayer vorläufig fest, die zuvor eine Bahn am Bahnhof Erkner besprüht hatten.

Gegen 4 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die gegenwärtige Besprühung eines Wagens im Bahnhof Erkner auf einer Gesamtfläche von etwa acht Quadratmetern. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen das Duo kurz darauf vorläufig fest und stellten diverse Sprayerutensilien als Beweismittel sicher. Die Kleidung der Täter wies Farbspuren auf.

Die Einsatzkräfte brachten die beiden 23- und 26-jährigen Deutschen zur weiteren Bearbeitung in die Dienststelle. Dort identifizierte der Zeuge die beiden bislang noch nicht im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen in Erscheinung getretenen Deutschen zweifelsfrei.

Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Einsatzmaßnahmen vor Ort.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die Männer auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell