Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach Messerbedrohung am S-Bahnhof Sonnenallee

Berlin - Neukölln (ots)

Mittwochabend nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann am S-Bahnhof Sonnenallee fest, nachdem dieser Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG mit einem Messer bedroht und körperlich angegriffen haben soll.

Gegen 21:30 Uhr soll sich ein Mann am S-Bahnhof Sonnenallee aggressiv verhalten haben. Als Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG den Mann ansprachen, soll dieser die Anweisungen des Sicherheitspersonals nicht befolgt und ein Messer aus dem Hosenbund gezogen haben. Mit diesem soll er sich dann bedrohlich auf einen der beiden zubewegt haben. Der Bahnmitarbeiter konnte jedoch ausweichen. Ein unbekannter Reisender, der den Vorfall bemerkte, soll dem Angreifer anschließend das Messer aus der Hand genommen und dieses ins Gleisbett geworfen haben. Daraufhin ging der Mann auf den anderen Bahnmitarbeiter los und soll diesem mit der Hand an den Hals gegriffen haben.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten weitere Angriffe unterbinden und nahmen den 44-jährigen türkischen Staatsangehörigen vorläufig fest.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung gegen den bereits polizeibekannten Mann. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den 44-Jährigen auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

