Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Verkehrsunfall auf der B70

Metelen (ots)

Am Freitag (27.06.) ist es gegen 14.10 Uhr auf der B 70 zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Ein 25-jähriger Mann aus Metelen fuhr mit seinem VW Golf auf der B70 in Richtung Metelen. Nach ersten Ermittlungen wollte er in Höhe des Gehlhaarwegs nach links in diesen abbiegen und bremste, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Eine hinter dem Metelener fahrende 52-jährige Steinfurterin bremste ihren VW Tiguan daraufhin ebenfalls ab.

In diesem Moment überholte ein 29-jährigr Mann aus Metelen, der mit einem Audi A 3 unterwegs war, die Fahrzeuge. Aufgrund des Gegenverkehrs wollte er dann wieder nach rechts ausweichen. Dabei kollidierte er zunächst mit dem VW Golf. Der Audi geriet dadurch in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit dem BMW einer 51-jährigen Ochtruperin, die in Richtung Wettringen fuhr. Der BMW drehte sich und schleuderte anschließend gegen den VW Tiguan.

Der 25-jährige Fahrer des VW Golf, die 52-jährige Fahrerin des VW Tiguan sowie eine 20-jährige Frau aus Metelen, die als Beifahrerin im Audi A 3 saß, wurden leicht verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die B 70 war während der Unfallaufnahme für etwa 2 Stunden voll gesperrt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 17.000 Euro.

