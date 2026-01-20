Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einladung für Medienvertreter - Vorstellung der neuen Wachleiter der Polizeiwachen Sundern und Schmallenberg
Sundern / Schmallenberg (ots)
Landrat Thomas Grosche und Polizeidirektor Thomas Vogt laden interessierte Medienvertreter herzlich zur offiziellen Vorstellung der neuen Wachleiter ein:
Polizeihauptkommissar Markus Meier, neuer Wachleiter der Polizeiwache Sundern, sowie Polizeihauptkommissar Bernd Waldow, neuer Wachleiter der Polizeiwache Schmallenberg.
Sundern:
Donnerstag, 22. Januar 2025, 09:30 Uhr Polizeiwache Sundern Am Rothaarsteig 3 59929 Brilon
Schmallenberg:
Freitag, 23. Januar 2025, 09:30 Uhr Polizeiwache Schmallenberg Mothmecke 7 57392 Schmallenberg-Fredeburg
Aus Planungsgründen bitten wir um Anmeldung unter: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Jana Schäfer
Telefon: 0291 9020 1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
