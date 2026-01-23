Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neuer Wachleiter für die Polizeiwache Schmallenberg: Polizeihauptkommissar Bernd Waldow übernimmt Verantwortung

Schmallenberg (ots)

Die Polizeiwache Schmallenberg steht unter neuer Leitung: Polizeihauptkommissar Bernd Waldow hat im August 2025 die Funktion des Wachleiters übernommen. Landrat Thomas Grosche und der Abteilungsleiter der Polizei, Thomas Vogt, stellten ihn gemeinsam mit Bürgermeister Johannes Trippe sowie der Direktionsleiterin Gefahrenabwehr/Einsatz, Mareen Weische, der Öffentlichkeit vor. Mit Bernd Waldow übernimmt ein äußerst erfahrener Polizeibeamter die Führung der Wache. Der 51-jährige Polizeihauptkommissar ist seit dem 1. September 1994 im Dienst der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen. Nach seiner Ausbildung beim Polizeipräsidium Dortmund führte ihn sein beruflicher Weg 1997 zur Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis. Dort war er unter anderem bei den Polizeiwachen in Arnsberg, Meschede und Brilon tätig und bekleidete über viele Jahre Führungsfunktionen, zuletzt als Leiter des Verkehrsdienstes sowie als Dienstgruppenleiter in Meschede. Bernd Waldow lebt in Meschede, ist verheiratet und mit den Strukturen und Herausforderungen des Hochsauerlandkreises bestens vertraut. Sein neuer Zuständigkeitsbereich umfasst ein Gebiet von über 300 Quadratkilometern mit knapp 26.000 Einwohnern. Landrat Thomas Grosche betont die besondere Rolle der Polizeiwachen im ländlichen Raum: "Gerade in einer Flächenregion wie dem Hochsauerlandkreis sind die Polizeiwachen wichtige Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger. Sie stehen für Präsenz, Erreichbarkeit und Vertrauen. Die Menschen erwarten hier nicht nur schnelle Hilfe, sondern auch persönliche Ansprechpartner, die die regionalen Besonderheiten kennen." Als Wachleiter der Polizeiwache Schmallenberg trägt Bernd Waldow die Verantwortung für die Organisation und Führung des Wachdienstes sowie für die Koordination der polizeilichen Aufgaben im Wachbereich. Dazu zählen neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auch die enge Zusammenarbeit mit den Kommunen, der Feuerwehr, Rettungsdiensten sowie weiteren Netzwerkpartnern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Personalführung und -entwicklung sowie in der bürgernahen Polizeiarbeit. Abteilungsleiter Polizei Thomas Vogt hebt hervor: "Mit Bernd Waldow gewinnen wir in Schmallenberg eine erfahrene und engagierte Führungskraft: Er kennt sowohl den operativen Polizeialltag als auch strategische Führungsaufgaben aus langjähriger Praxis. Er steht für Kontinuität, Professionalität und eine starke Verankerung in der Region."

Bernd Waldow selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Die Polizeiwache Schmallenberg hat eine große Bedeutung für die Sicherheit der Menschen vor Ort. Mir ist es wichtig, gemeinsam mit meinem Team ansprechbar zu sein, Vertrauen zu stärken und die Polizei als verlässlichen Partner im ländlichen Raum sichtbar zu machen."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell