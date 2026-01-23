Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mietvertrag unterzeichnet: Startschuss für Neubau des Polizei-Dienstgebäudes in Meschede

Meschede (ots)

Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum neuen Polizei-Dienstgebäude in Meschede ist erreicht: Landrat Thomas Grosche und die Weser Wohnbau Gruppe haben den Mietvertrag für den Neubau an der Hückeler Höhe / Galiläa unterzeichnet. Mit ihren Unterschriften bekräftigten beide Seiten das gemeinsame Ziel, einen modernen und zukunftsfähigen Standort für die Polizei im Hochsauerlandkreis zu schaffen.

Der Neubau soll auf dem sogenannten "Erdbeerfeld" entstehen. Nach mehreren Jahren intensiver Planung und einem EU-weiten Aus-schreibungsverfahren erhielt die Weser Wohnbau Gruppe den Zuschlag für das Projekt. Am 19.01.2026 unterzeichnete deren Gesellschafter Dr. Matthias Zimmermann den Mietvertrag gemeinsam mit Landrat Thomas Grosche. An der Vertragsunterzeichnung nahmen zudem Geschäftsführer Lars Röben sowie Vertreter der Kreispolizeibehörde teil.

Das erforderliche Baurecht soll im Rahmen der anstehenden Planungsverfahren durch den Rat der Stadt Meschede geschaffen wer-den. Der Baubeginn ist für das Jahr 2028 vorgesehen, die Fertigstellung des neuen Polizei-Dienstgebäudes für 2031.

Thomas Vogt, Abteilungsleiter der Polizei im Hochsauerlandkreis, bezeichnete die Vertragsunterzeichnung als "Meilenstein für die Entwicklung der Polizei im HSK": "Meschede ist und bleibt Hauptsitz unserer Kreispolizeibehörde. Nach sieben Jahren Planung freuen wir uns sehr, dass dieses Etappenziel erreicht werden konnte. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die diesen Prozess engagiert begleitet haben."

Besonders hob Vogt die Arbeit der Projektverantwortlichen hervor: Projektgruppen-Geschäftsführer Lukas Kaufmann sowie Haushälter Klaus Mast, zuständig für Vertragsangelegenheiten und polizeiliche Liegenschaften, hätten das Verfahren maßgeblich vorangetrieben.

Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Ideen und Standortvarianten entwickelt, geprüft, angepasst und teilweise verworfen. Herausgekommen ist ein tragfähiges und zukunftsorientiertes Gesamtkonzept, das nun Schritt für Schritt umgesetzt werden soll.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell