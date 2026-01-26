Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis informiert über die am vergangenen Wochenende bekannt gewordenen Einbrüche und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Arnsberg

Einbruch in Einfamilienhaus in Moosfelde Ein Nachbar bemerkte am 25.01.2026 um 11 Uhr ein offenstehendes Fenster an einem Einfamilienhaus in der Ahornstraße in Moosfelde. Das Erdgeschossfenster war aufgehebelt. Die Eigentümerin war verreist, weshalb der Nachbar mit einem Zweitschlüssel das Haus betrat. Er stellte fest, dass das Haus durchwühlt wurde. Der oder die unbekannten Täter brachen im Zeitraum vom 23.01.2026 um 18:00 Uhr bis zum 25.01.2026 um 11:00 Uhr ein und flüchteten unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus in Moosfelde Am 23.01.2026 versuchten bislang unbekannter Täter zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Asternwinkel einzubrechen. Offenbar wurde mit Gewalt am Schließzylinder der Wohnungseingangstür manipuliert. Der oder die Täter schafften es aber nicht, in die Wohnung zu gelangen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Sundern

Einbruch in metallverarbeitende Firma im Selscheder Weg

Am 24.01.2025 um 17:59 wurde der Polizei in Sundern bekannt, dass eine Überwachungskamera an einer metallverarbeitenden Firma zwei maskierte Männer aufzeichnete. Die Polizei umstellte und durchsuchte das Gebäude am Selscheder Weg. Die Personen konnten nicht mehr angetroffen werden. Offensichtlich hatten es die beiden Männer geschafft, durch eine Kellertür in die Firma einzubrechen

Beide Personen benutzten Taschenlampen oder Smartphones, um das Gebäude zu durchsuchen. Sie flüchteten unerkannt und werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

schwarze Schuhe dunkle Hose graue Jacke schwarze Handschuhe helle Mütze Kapuze über den Kopf

Person 2:

weiße Schuhe dunkle Hose graue Jacke ohne Kapuze schwarze Handschuhe schwarzes Tuch vor dem Gesicht schwarze Mütze mit unleserlicher Aufschrift

Videokamera zeichnet Einbruchsversuch in Hövel auf

Am 22.01.2026 um 10:07 Uhr filmte die Überwachungskamera an einem Einfamilienhaus in der Königstraße, wie sich zwei bislang unbekannte Täter hinter das Haus begaben. Dort betätigten sie die Klinke der Tür zum Wintergarten, um zu prüfen, ob die Tür abgesperrt war. Nachdem sie feststellten, dass die Tür verschlossen war, verließen sie den Garten wieder. Die beiden Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: Korpulent Dunkle Haare Bekleidet mit knallgelber Jacke, blauer Jeans und Sonnenbrille

2. Person:

Rasierte Haare Vollbart Bekleidet mit dunkelblauer Jacke und schwarzer Hose

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Sundern unter 02933-90200 zu melden.

Bestwig

Einbruch in Tankstelle in Velmede von Überwachungskamera gefilmt Am 25.01.2026 um 02:02 Uhr bog ein dunkler Mercedes (E-Klasse) von der Bundesstraße auf das Gelände einer Tankstelle in Velmede ein. Aus dem Mercedes stiegen drei maskierte bzw. vermummte Personen. Die Täter hebelten die Eingangstür des Verkaufsraums auf. Nach wenigen Minuten verließen die drei Täter die Tankstelle mit Bargeld und einer größeren Menge Zigaretten. Die Überwachungskamera konnte einen Teil des Kennzeichens der Mercedes E-Klasse filmen: HSK-J xxxx

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Meschede unter 0291-90200 zu melden.

Marsberg

Versuchter Diebstahl in der St. Vitus Kirche in Westheim

Am Freitag, den 23.01.2026 zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, den Kerzenopferstock in der St. Vitus Kirche in der Kasseler Straße aufzuhebeln. Der Versuch misslang. Die Täter gelangten nicht an das Geld.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Marsberg unter 02992-90200-3711 zu melden.

