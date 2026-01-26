Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autodiebstahl in Meschede

Meschede (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25. Januar 2026 wurde am Winziger Platz in Meschede ein grauer VW Golf eines Schnellimbisses gestohlen. Das Fahrzeug, das für Lieferungen genutzt wird, stand zum Tatzeitpunkt in der Einfahrt des Restaurants. Am 25. Januar gegen 13:16 Uhr fiel der gestohlene Wagen in der Voßwinkeler Straße auf, als die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durchführte. Das Fahrzeug war zu schnell unterwegs und wurde angehalten. Am Steuer saß ein 33-jähriger türkischer Mann aus Arnsberg, der während der Kontrolle fliehen wollte, aber wenige Minuten später erneut angehalten wurde. Die Kontrolle ergab, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und ein offener Haftbefehl gegen ihn vorlag. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den Arnsberger erwarten nun mehrere Anzeigen- unter anderem aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kfz, des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie eines Rotlichtverstoßes.

