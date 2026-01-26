PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autodiebstahl in Meschede

Meschede (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25. Januar 2026 wurde am Winziger Platz in Meschede ein grauer VW Golf eines Schnellimbisses gestohlen. Das Fahrzeug, das für Lieferungen genutzt wird, stand zum Tatzeitpunkt in der Einfahrt des Restaurants. Am 25. Januar gegen 13:16 Uhr fiel der gestohlene Wagen in der Voßwinkeler Straße auf, als die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durchführte. Das Fahrzeug war zu schnell unterwegs und wurde angehalten. Am Steuer saß ein 33-jähriger türkischer Mann aus Arnsberg, der während der Kontrolle fliehen wollte, aber wenige Minuten später erneut angehalten wurde. Die Kontrolle ergab, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und ein offener Haftbefehl gegen ihn vorlag. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den Arnsberger erwarten nun mehrere Anzeigen- unter anderem aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kfz, des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie eines Rotlichtverstoßes.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 08:36

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Winterberg

    Winterberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 01:25 Uhr kam es in einer Diskothek in der Marktstraße in Winterberg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 25-jähriger Algerier aus Winterberg befand sich nach eigenen Angaben auf der Tanzfläche, als er unvermittelt von mindestens sechs bislang unbekannten Tätern angegriffen und geschlagen wurde. Alle Beteiligten verließen daraufhin die Diskothek. Im ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 08:34

    POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

    Hochsauerlandkreis (ots) - Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis informiert über die am vergangenen Wochenende bekannt gewordenen Einbrüche und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Arnsberg Einbruch in Einfamilienhaus in Moosfelde Ein Nachbar bemerkte am 25.01.2026 um 11 Uhr ein offenstehendes Fenster an einem Einfamilienhaus in der Ahornstraße in Moosfelde. Das Erdgeschossfenster war aufgehebelt. Die ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 07:49

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnung

    Arnsberg (ots) - Neheim - Am Freitag, 23.01.2026, versuchten sich unbekannte Täter am Nachmittag Zugang in eine Wohnung zu verschaffen. Ein gewaltsames Eindringen gelang jedoch nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren