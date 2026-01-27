PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Heringhausen

Bestwig (ots)

38-jähriger Mann wurde mit Messer verletzt. Am 26.01.2026 gerieten in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Kirchplatz in Bestwig-Heringhausen gegen 15 Uhr zwei Bewohner in einen Streit. Die 44- und 38-jährigen Beteiligten begannen eine Schlägerei. Im weiteren Verlauf soll der 44-jährige Deutsche seinem 38-jährigen Kontrahenten mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen haben. Der 38-jährige Deutsche wurde schwer verletzt und wies eine Stichverletzung auf, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Der 44-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

