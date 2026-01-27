Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl in Meschede-Freienohl

Meschede (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 15:00 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in Freienohl zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Angestellter beobachtete zunächst, wie ein 34-jähriger Mann aus Bestwig diverse Waren in seinen Rucksack steckte. Als er zur Kasse ging, legte er lediglich einen Teil der eingesteckten Waren auf das Band. Der Angestellte machte den 34-Jährigen auf den Diebstahl aufmerksam und bat ihn in einen Nebenraum. Dort beabsichtigte er, in dem Rucksack des Ladendiebs nach den gestohlenen Waren zu schauen. Der Beschuldigte riss ihm jedoch den Rucksack aus der Hand und schubste ihn. Dabei verletzte sich der Angestellte leicht. Kurz darauf traf die Polizei ein. Den 34-jährgen Mann aus Bestwig erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund räuberischen Diebstahls.

