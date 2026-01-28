PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray in der Wittekindstraße

Brilon (ots)

Am 28.01.2026 um 00:20 Uhr suchten zwei Männer eine Wohnung in der Wittekindstraße auf. Die beiden Wohnungsinhaber und einer der Männer sind miteinander bekannt. Beide Parteien gerieten in der Wohnung miteinander in einen Streit. Der 43-jährige Bekannte der Wohnungsinhaber sprühte den beiden unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Er und der bislang Unbekannte flüchteten daraufhin. Die 40- und 42-jährigen Wohnungsinhaber wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zu Hintergrund der Tat übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

