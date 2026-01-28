PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Sundern-Amecke

Sundern (ots)

Im Zeitraum vom 26.01.2026 um 18:00 Uhr bis zum 27.01.2026 um 06:15 Uhr kam es in der Illingheimer Straße in Sundern-Amecke zu einem Einbruch. Ein metallverarbeitender Betrieb wurde zum Ziel von Einbrechern. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einer Lagerhalle. Derzeit ist nicht bekannt, dass etwas entwendet wurde. Der oder die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

