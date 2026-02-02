PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei in Winterberger Gaststätte

Winterberg (ots)

Am 31.01.2026 kam es gegen 20:20 Uhr zu einer Schlägerei in einer Gaststätte in Winterberg. Eine Gruppe niederländischer Gäste sei aufgefordert worden, wie zuvor abgesprochen einen Tisch zu räumen, weil der Tisch im Anschluss reserviert war. Die angesprochene Gruppe habe sich jedoch geweigert und einen Angestellten der Gaststätte ins Gesicht geschlagen. Ein weiterer Angestellter wurde auf die Szene aufmerksam und eilte zur Hilfe. Auch er sei angegriffen und von mehreren Personen durch Faustschläge und Tritte verletzt worden. Die niederländische Personengruppe habe außerdem mit Schildern und Mülleimern um sich geworfen. Eine unbeteiligte Person sei von einem Mülleimer aus Aluminium am Kopf getroffen wurden. Alle Beteiligte wurden leicht verletzt. Das Geschehen wurde von Videokameras gefilmt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

