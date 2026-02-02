Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streit über Verhalten im Straßenverkehr eskaliert - Mann mit Radschlüssel geschlagen

Marsberg (ots)

Zwei Autofahrer befuhren am 31.01.2026 gegen 15 Uhr hintereinander die B7 zwischen Marsberg und Westheim. Der vorausfahrende 26-jährige Marsberger gab später an, dass der hinter ihm Fahrende ständig dicht aufgefahren sei und die Lichthupe betätigt habe. Der hinterherfahrende 23-jährige Marsberger gab wiederum an, dass er einen Überholversuch abgebrochen habe, weil der Vorausfahrende mit seinem Auto ohne zu blinken auf die linke Spur gezogen sei. Im weiteren Verlauf der B7 habe der 26-Jährige dann immer wieder sein Fahrzeug stark abgebremst. Die beiden Kontrahenten hielten in Westheim an. Bei dem Streitgespräch habe der 26-jährige Deutsche den 23-Jährigen beleidigt, bedroht und rassistisch beleidigt. Unbeteiligte Zeugen beobachteten, wie der Beschuldigte den 23-Jährigen zunächst trat und dann mit einem Radschlüssel ins Gesicht schlug. Die Zeugen versuchten, weitere Schläge des Beschuldigten zu unterbinden. Erst als ein weiterer Zeuge aus dem Fenster rief, ließ der Beschuldigte von dem 23-jährigen Deutsch-Türken ab und entfernte sich. Der leicht verletzte 23-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. Zeugen, die Hinweise zu den unterschiedlich geschilderten Fahrweisen der beiden Beteiligten machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Marsberg unter 02992-90200-3711 zu melden.

