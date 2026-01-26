Polizei Dortmund

POL-DO: Staatsschutz ermittelt: Polizei Dortmund erhält zahlreiche Hinweise auf Video mit menschenverachtenden Äußerungen und Gewaltandrohungen

Dortmund (ots)

Seit einigen Tagen erreichen die Polizei Dortmund immer wieder Meldungen aufmerksamer Bürgerinnen und Bürger, die auf zwei Videos in Sozialen Medien hinweisen wollten.

In diesen Videos ist eine Person zu sehen, die in ausländischer Sprache menschenverachtende Äußerungen tätigt. Dabei kommt es auch zu konkreten Gewaltandrohungen mit einem möglichen Bezug zu Dortmund.

Der Polizei Dortmund sind diese Videos bekannt, der Staatsschutz hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Es sind mehrere Dutzend Hinweise auf die Videos eingegangen, indem die Social Media-User den Account der Polizei Dortmund vertaggt haben. An dieser Stelle weist die Polizei darauf hin, dass es hilfreich ist, zusätzlich eine Mail zu schreiben oder schlichtweg direkt den Notruf zu wählen. So kann die Problematik und eine potenzielle Gefahrenlage noch schneller erkannt werden.

