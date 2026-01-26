PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Staatsschutz ermittelt: Polizei Dortmund erhält zahlreiche Hinweise auf Video mit menschenverachtenden Äußerungen und Gewaltandrohungen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0087

Seit einigen Tagen erreichen die Polizei Dortmund immer wieder Meldungen aufmerksamer Bürgerinnen und Bürger, die auf zwei Videos in Sozialen Medien hinweisen wollten.

In diesen Videos ist eine Person zu sehen, die in ausländischer Sprache menschenverachtende Äußerungen tätigt. Dabei kommt es auch zu konkreten Gewaltandrohungen mit einem möglichen Bezug zu Dortmund.

Der Polizei Dortmund sind diese Videos bekannt, der Staatsschutz hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Es sind mehrere Dutzend Hinweise auf die Videos eingegangen, indem die Social Media-User den Account der Polizei Dortmund vertaggt haben. An dieser Stelle weist die Polizei darauf hin, dass es hilfreich ist, zusätzlich eine Mail zu schreiben oder schlichtweg direkt den Notruf zu wählen. So kann die Problematik und eine potenzielle Gefahrenlage noch schneller erkannt werden.

Auf ihren behördeneigenen Accounts bei Facebook (mehr als 94.000 Follower) und Instagram (mehr als 45.000 Follower) berichtet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund über die tägliche Arbeit. Im Jahr 2025 wurden allein auf der Facebook-Seite über 100.000 Kommentare geschrieben, die Beiträge wurden insgesamt 33.000 mal geteilt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Felix Groß
Telefon: 0231/132-1034
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:57

    POL-DO: Einbruch in Firmenlager in Dortmund-Hörde - Zeugen gesucht

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0084 Am vergangenen Wochenende (23.01. bis 25.01.2026) entwendete eine Diebesbande eine Vielzahl an Smartphones aus dem Lager einer Firma in Dortmund-Hörde. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Freitag bis Sonntag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle an der Carlo-Schmid-Allee. Dort entwendeten sie Smartphones im Wert einer mittleren, fünfstelligen Summe und ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:32

    POL-DO: Kellerbrand in der Nordstadt: Eine Person verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0082 Am frühen Sonntagnachmittag (25. Januar) kam es in der Haydnstraße zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Eine Anwohnerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 13:20 Uhr bemerkten Zeugen eine starke Rauchentwicklung, die aus einem Kellerfenster des Gebäudes drang, und alarmierten die Rettungskräfte. Eine 42-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren