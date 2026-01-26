Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Firmenlager in Dortmund-Hörde - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0084

Am vergangenen Wochenende (23.01. bis 25.01.2026) entwendete eine Diebesbande eine Vielzahl an Smartphones aus dem Lager einer Firma in Dortmund-Hörde. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitag bis Sonntag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle an der Carlo-Schmid-Allee. Dort entwendeten sie Smartphones im Wert einer mittleren, fünfstelligen Summe und stellten weitere Hardware zum "Abtransport" bereit.

Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei die zur "Abholung" bereitgestellte Ware sicherstellen und dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben, sodass ein weiterer Schaden verhindert werden konnte.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die in der Zeit von Freitag (23. Januar) bis Sonntag (25. Januar) im Bereich der Carlo-Schmid-Allee und Walter-Bruch-Straße etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231/ 132 - 7441.

