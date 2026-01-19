PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrugsmasche an Haustüren

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen warnt vor einer Form der Betrugsmasche, die zuletzt wiederholt unmittelbar an Haus- bzw. Wohnungstüren vollzogen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelt ein Tatverdächtiger an den Türen und verschafft sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung. Dabei drängt er die Person oftmals umgehend zurück und gibt zum Beispiel vor, dringend die Toilette benutzen zu müssen. Stattdessen begibt er sich häufig in andere Räume, zum Beispiel in das Schlafzimmer, um dort nach Bargeld oder Wertgegenständen zu suchen. Bemerken die Bewohnerinnen oder Bewohner, dass der Unbekannte nicht auf Toilette ist und versuchen ihn daran zu hindern oder aus der Wohnung zu drängen, wird der Täter körperlich in Form von Schubsen und flüchtet anschließend mit seiner Beute.

Die Polizei bittet insbesondere ältere Menschen um erhöhte Vorsicht.

Öffnen Sie die Tür nur, wenn Sie sicher sind, wer davorsteht. Nutzen Sie Türspion oder Gegensprechanlage oder fragen Sie durch die verschlossene Tür, wer dort vor steht. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung, auch nicht bei angeblichen Notlagen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder zu schnellen Entscheidungen drängen. Rufen Sie im Zweifel Angehörige, Nachbarn oder die Polizei hinzu und verständigen Sie sofort den Notruf 110, wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie bedroht werden.

Angehörige und Nachbarn werden gebeten, Familienmitglieder oder andere Nachbarn auf diese Masche aufmerksam zu machen und mit ihnen über richtiges Verhalten zu sprechen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

