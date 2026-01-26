Polizei Dortmund

POL-DO: Haschisch direkt vor der Polizei verkauft - Drogen und Bargeld sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0081

Wer direkt vor den Augen der Polizei dealt, ist seinen Stoff schnell los. So auch in Brackel in der von Nacht von Sonntag auf Montag (26.01.2026).

Zivile Einsatzkräfte beobachteten eine Spielhalle am Brackeler Hellweg. Der Ort war den Beamten in der Vergangenheit als Treffpunkt für Drogenhandel aufgefallen. Kurz vor Mitternacht tauschten zwei Männer ein Päckchen gegen Bargeld.

Der 23-jährige Verkäufer aus Dortmund stieg dann in sein Auto. Die Fahrt ging weiter zur Metro an der Brackeler Straße. Dort stieg der Dortmunder aus, setzte sich in ein weiteres wartendes Auto und verkaufte auch dort ein Päckchen gegen Bargeld. Die Beamten entschlossen sich für eine Kontrolle. Im Auto des Verkäufers stießen die Einsatzkräfte auf eine 20-Jährige (aus Dortmund) und eine 23-Jährige (aus Ennepetal). Außerdem: Haschisch in nicht geringer Menge, ein Handy und Bargeld in dealertypischer Stückelung. Die Folge: Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte das Trio die Polizeiwache verlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Handeltreiben und Umgang mit Cannabis in nicht geringer Menge gegen den Mann ein.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell