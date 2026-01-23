Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung zur Pressemitteilung mit der lfd. Nr. 0076: Polizei durchsucht mit Spezialkräften zwei Wohnungen in der Nordstadt - vier Personen vorläufig festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0078

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Staatsanwaltschaft und Polizei durchsuchten am Donnerstagabend (22. Januar)zwei Wohnungen in der Dortmunder Nordstadt. Die Polizei nahm vier Personen vorläufig fest. Zwei davon wurden in der U41 im Bereich der Haltestelle Immermannstraße festgenommen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6202553

Die Durchsuchungen standen im Zusammenhang mit dem versuchten Mord vom 15. Januar in der Missundestraße. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6197865)

Die heute in einer Wohnung in der Erwinstraße festgenommenen Personen, ein 21-jähriger und ein 37-jähriger Mann (beide aus Dortmund), sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Sie stehen unter dem Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Die beiden in der U41 Festgenommenen (19 und 34 Jahre alt) wurden mittlerweile aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Der dringende Tatverdacht, dass einer der vier Festgenommenen mit den Schussabgaben auf einen Kioskmitarbeiter in Zusammenhang steht, besteht aktuell nicht.

