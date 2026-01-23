Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Zwei Mal U-Haft für Einbrecherinnen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0074

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Drei Einbrecherinnen (16, 21 und 26 Jahre alt) konnte die Polizei Dortmund am 21.01.2026 im Kaiserstraßenviertel festnehmen. Wir berichteten mit Lfd. Nr.: 0064; siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6201779

Die Kriminalpolizei ermittelte umfangreich und übersandte die Ergebnisse an die Staatsanwaltschaft Dortmund.

Der zuständige Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Untersuchungshaftbefehle für die 21-Jährige und die 26-Jährige. Die 16-Jährige wurde auf Anordnung aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Polizei gibt folgende Präventionshinweise zum Thema Einbruchsschutz:

- Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung (z. B. Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm. - Verschließen Sie immer Ihre Haus-/Wohnungstüre, auch wenn Sie nur kurz weggehen. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle. - Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster. - Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern tagsüber geschlossen. Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will (z. B. durch einen Blick aus dem Fenster). - Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken, um sich z. B. bei einem unfreiwilligen Aussperren helfen zu können. Einbrecher kennen und finden fast jedes Versteck. - Sichern Sie Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken, da Einbrecher manchmal wahre Kletterkünstler sind. Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen, Rankgerüste usw. können als Kletterhilfen dienen. - Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da. - Verschließen Sie stets Türen von Kellern und Dachböden. - Kellerlichtschächte und Kellerfenster sollten Sie z. B. mit massiven, gut verankerten Gittern oder Gitterrosten sichern lassen. - Werden Sie ein aufmerksamer Nachbar und haben Sie ein Auge auf Häuser und Wohnungen in Ihrer Umgebung! Ein wachsamer Nachbar ist Gold wert. - Rufen Sie bei verdächtigen Feststellungen immer die Polizei unter 110 an.

Weitere Informationen finden Sie unter https://dortmund.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Darüber hinaus bietet das Team der Kriminalprävention kostenlose, individuelle und produktneutrale Beratungen in der Beratungsstelle im Polizeipräsidium an. Termine können telefonisch unter 0231/132-7950 (montags bis freitags, 9 bis 15 Uhr) oder per E-Mail unter vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell