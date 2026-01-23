Polizei Dortmund

POL-DO: Standkundgebung am heutigen Freitagnachmittag auf dem Platz von Xi'an: Bis zu 4.000 Personen erwartet

Dortmund (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag (23. Januar) findet auf dem Platz von Xi'an eine Versammlung mit Bezug zu kurdischen Anliegen statt. Der Versammlungsanmelder hat am gestrigen Tage die Zahl der Teilnehmenden mit 3.000 bis 4.000 Personen angegeben und darüber hinaus eine Standkundgebung statt eines Aufzugs angezeigt. Die Versammlung beginnt um 16 Uhr.

Die Polizei Dortmund bereitet sich als Versammlungsbehörde intensiv auf den heutigen Einsatz vor. Von größeren Verkehrsproblemen ist derzeit nicht auszugehen.

Die Polizei Dortmund wird die Plattformen X und WhatsApp als Einsatzkanal nutzen und situationsangepasst über den Einsatzverlauf berichten. Für Medienvertreter ist darüber hinaus eine mobile Pressestelle im Einsatzraum ansprechbar. Alle weiteren Auskünfte zum Einsatz gibt es wie gehabt auf der Presse-Hotline der Polizei Dortmund unter der 0231/132-1020.

