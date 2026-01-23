PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei durchsucht mit Spezialkräften zwei Wohnungen in der Nordstadt - vier Personen vorläufig festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0076

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Staatsanwaltschaft und Polizei durchsuchten am Donnerstagabend (22. Januar) in zwei Wohnungen in der Dortmunder Nordstadt. Die Polizei nahm vier Personen vorläufig fest. Zwei davon wurden in der U41 im Bereich der Haltestelle Immermannstraße festgenommen.

Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit dem versuchten Mord vom 15. Januar in der Missundestraße. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6197865) Gemeinsam mit Kräften der Spezialeinheiten der Polizei durchsuchten Polizei und Staatanwaltschaft Wohnungen im Bereich der Mallinckrodtstraße und der Erwinstraße. Die Polizei fand in einer Wohnung Betäubungsmittel, Bargeld und eine vermutlich scharfe Schusswaffe mit Munition.

Derzeit wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit den Taten, die mit Schusswaffen auf Kioskmitarbeiter begangen wurden, besteht.

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft. Weitergehende Informationen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt von dort jedoch nicht gegeben werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

