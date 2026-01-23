Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme in der U42 - Nächste Haltestelle JVA

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0069

Am Mittwochnachmittag (21. Januar) bewiesen Zivilbeamte der Polizei Dortmund den richtigen Riecher. Die Feststellung eines verdächtigen Pkws in Dortmund-Grevel führte zu einer Inhaftierung und mehreren Strafanzeigen.

Die ganze Geschichte begann gegen 15:55 Uhr in der Straße Rothe-Fuhr in Dortmund. Hier stellten die Beamten einen VW fest, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren.

Bevor Sie jedoch dazu kamen das Fahrzeug anzuhalten, parkte der Fahrer an der U-Bahn-Haltestelle "Grevel" und stieg in die U42. Die Beamten ließen sich jedoch nicht abschütteln und stiegen ebenfalls in die Bahn. Nach einer landschaftlich reizvollen Fahrt durch den Dortmunder-Osten verließen die Polizisten die Bahn wieder an der Haltestelle "An den Teichen" in Dortmund-Eving. Mit im Gepäck der gesuchte und vorläufig festgenommen 29-jährige Dortmunder.

Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes ging es zur Polizeiwache Scharnhorst. Hierbei ergab sich die ein oder andere Straftat zu Lasten des 29-Jährigen. Bei seiner Durchsuchung wurden neben Betäubungs-/Arzneimitteln auch zwei scharfe Patronen sowie verbotene Pyrotechnik, eine Debit-Karte (nicht seine) und ein zur Fahndung ausgeschriebener Personalausweis (auch nicht seiner) aufgefunden.

Allein damit hätten wir etwa vier bis fünf erfüllte Straftatbestände. Ja, in diesem Sachverhalt schätzen wir, denn wir sind noch nicht am Ende.

Nicht nur der Ausweis und die anfangs erwähnten Kennzeichen waren zu Fahndung ausgeschrieben. Nein, auch gegen den 29-Jährigen selbst bestand eine Fahndung zur Festnahme. Letzte Fahndung? Nein! Wir haben ja noch ein Auto in diesem Sachverhalt. Und natürlich haben wir dazu auch eine Fahndung in Petto.... Nämlich gestohlen am 15.01.2026 in Dortmund-Lanstrop.

Also stellten die Beamten alle genannten Gegenstände sicher, hinzukommt noch sein Smartphone als mögliches Beweismittel.

Aktueller Stand der geschätzten Straftatbestände läge jetzt bei sechs bis sieben.

Zu guter Letzt ist der Herr ja auch noch mit dem VW gefahren. Und auch wenn man ein gestohlenes Fahrzeug fährt, benötigt man einen entsprechenden Führerschein. Den unser Protagonist natürlich nicht hatte. Folglich Fahren ohne Fahrerlaubnis. Um das ganze abzurunden, fuhr er nicht nur ohne Führerschein, sondern zudem noch unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Dementsprechend entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Anschließend ging die Fahrt weiter zum Gewahrsam der Polizei und von dort aus in eine JVA.

Damit lägen jetzt schon geschätzt acht bis neun erfüllte Tatbestände vor. Wie es aber bei guten Geschichten so ist, bleibt das Ende offen. Denn es besteht der Verdacht, dass im Zusammenhang mit dem entwendeten Fahrzeug weitere Straftaten begangen wurden. Die Ermittlungen dauern an und damit bleibt auch der finale Stand der ihm nachgewiesenen Straftaten offen.

P.S.: Ob für das Fahrzeug Steuern gezahlt und Versicherungsschutz bestand, wird natürlich auch geprüft.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell