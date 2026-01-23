Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - ein Fahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0071

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen (12. Januar 2026) auf der L663 (OWIIIa) in Dortmund-Scharnhorst ist eine Person leicht verletzt worden. Ein beteiligter Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 05:54 Uhr befuhren drei Fahrzeuge die Schnellstraße in Fahrtrichtung Asseln, kurz vor der Abfahrt Brackel. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein vorausfahrendes Fahrzeug zunächst, die Straße zu verlassen, setzte seine Fahrt dann jedoch unvermittelt auf der L663 fort.

Ein nachfolgender 43-jähriger Dortmunder konnte witterungsbedingt nicht mehr rechtzeitig reagieren, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Durch den Zusammenstoß verteilten sich Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Eine 46-jährige Dortmunderin überfuhr diese Trümmerteile.

Der 43-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeiwache Scharnhorst unter 0231-132-3621 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell