Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung nach Bundesligaspiel - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0073

Am 17.01.2026 kam es nach der Fußballbegegnung "Borussia Dortmund - St. Pauli" auf der Strobelallee zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand trafen gegen Spielende um circa 18:00 Uhr ein 45-jähriger St. Pauli-Fan im Bereich der BVB Fanwelt auf mehrere Anhänger der aktiven Fanszene des Borussia Dortmunds. Aus der Menge heraus haben mehrere Personen auf den Mann eingeschlagen und getreten. Anschließend entfernten sich die unbekannten Tatverdächtigen von der Tatörtlichkeit in Richtung Theodor-Fliedner-Heim. Rettungskräfte waren vor Ort und versorgten den 45-Jährigen medizinisch. Anschließend wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen beschreiben die Tatverdächtigen wie folgt:

- Männlich - Europäischer Phänotyp - blonde, lockige Haare - Anfang 20 Jahre - Etwa 180 cm groß - Kräftige, muskulöse Statur - Augenscheinlich Mitglied der aktiven BVB-Fanszene - Schwarzer Kapuzenpullover - Schwarze Hose - Kein Bart, keine Brille und keine auffälligen Tätowierungen im Gesichtsbereich

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231/ 132-7441.

