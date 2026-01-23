Polizei Dortmund

POL-DO: Sprengung von Zigarettenautomaten im Dortmunder Westen - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0075

In der Nacht zu Donnerstag sowie am frühen Freitagmorgen (21. bis 23. Januar 2026) sprengten unbekannte Täter insgesamt drei Zigarettenautomaten in Dortmund Huckarde und Marten. Polizei sucht Zeugen.

Die erste Sprengung ereignete sich gegen 23 Uhr in der Nähe der Kreuzung "Am Arminiusstraße/Rastenburger Straße" und die zweite Tat gegen 2:30 Uhr (22. Januar) an der Martener Straße. Anwohner meldeten die Explosionen über den Notruf der Polizei.

Auch in der folgenden Nacht (23. Januar) kam es in Huckarde zu einer erneuten Sprengung. Gegen 2:45 Uhr meldeten Zeugen einen lauten Knall an der Rupinghofstraße.

Die Kriminalpolizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge zu den Taten von Anfang Januar.

Aktuelle Angaben zum Sachschaden und der Tatbeute können noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweisgeber die Angaben zu den Taten machen können, wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/ 132 - 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell