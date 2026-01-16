Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Kupferdiebstahl vom Dach einer Kirche

Emlichheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 09.01.2026, 12:00 Uhr, und dem 14.01.2026, 11:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter vom Flachdach der katholischen Kirche an der Hauptstraße in Emlichheim rund 20 Meter Kupfer.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können, sich mit der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell