POL-EL: Emlichheim - Kupferdiebstahl vom Dach einer Kirche

Emlichheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 09.01.2026, 12:00 Uhr, und dem 14.01.2026, 11:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter vom Flachdach der katholischen Kirche an der Hauptstraße in Emlichheim rund 20 Meter Kupfer.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können, sich mit der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

