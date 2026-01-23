Polizei Dortmund

POL-DO: Versammlung in der Dortmunder Innenstadt - Etwa 4500 Teilnehmende vor Ort

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0079

Am Freitag, dem 23.01.2026, fand in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:45 Uhr auf dem Platz von X'ian in der Dortmunder Innenstadt eine angemeldete Versammlung mit Bezug zu kurdischen Anliegen in Form einer Standkundgebung statt.

In der Spitze nahmen ca. 4.500 Personen daran teil. Zwischenzeitlich kam es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs im Bereich des Kundgebungsortes.

Zum Schutz der Versammlungsfreiheit und zur Sicherheit aller Teilnehmenden sowie aller Bürgerinnen und Bürger war die Polizei mit ihren Einsatzkräften vor Ort.

Nach Beendigung der Versammlungen verließen die Teilnehmenden nach und nach den Versammlungsort. Kurzfristig suchten noch etwa 200 Personen den Platz der Deutschen Einheit und die Katharinentreppe auf. Gegen 20:00 Uhr löste sich auch diese Personengruppe schließlich auf. Der polizeiliche Einsatz endete mit einer positiven Bilanz. Die Versammlung verlief insgesamt friedlich und störungsfrei.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell