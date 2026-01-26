Polizei Dortmund

POL-DO: Kellerbrand in der Nordstadt: Eine Person verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0082

Am frühen Sonntagnachmittag (25. Januar) kam es in der Haydnstraße zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Eine Anwohnerin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Gegen 13:20 Uhr bemerkten Zeugen eine starke Rauchentwicklung, die aus einem Kellerfenster des Gebäudes drang, und alarmierten die Rettungskräfte. Eine 42-jährige Dortmunderin, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befand, wurde durch die Raucheinwirkung leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde festgestellt, dass die Kellerräumlichkeiten durch das Feuer erheblich beschädigt wurden. Ein Übergreifen der Flammen auf die oberen Etagen oder umliegende Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden, sodass kein Sachschaden an benachbarten Objekten entstand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein technischer Defekt kann derzeit ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat am Sonntagmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Haydnstraße gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.

