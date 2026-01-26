PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Zweite Folgemeldung zur Pressemitteilung mit der Lfd. Nr. 0041, 0076 und 0078: Polizei durchsucht mit Spezialkräften zwei Wohnungen in der Nordstadt - zwei Personen in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0085

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie bereits unter der laufenden Nr. 0078 berichtet, durchsuchten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstagabend (22. Januar) zwei Wohnungen in der Dortmunder Nordstadt. Die Polizei nahm vier Personen vorläufig fest und fand in einer Wohnung Betäubungsmittel, Bargeld und eine vermutlich scharfe Schusswaffe mit Munition.

Der Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Untersuchungshaft gegen den 21 und den 37-Jährigen wegen gemeinschaftlichem, bewaffneten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

(Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6202553 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6197865 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6202886)

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse: 0231/92626-122.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:50

    POL-DO: Haschisch direkt vor der Polizei verkauft - Drogen und Bargeld sichergestellt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0081 Wer direkt vor den Augen der Polizei dealt, ist seinen Stoff schnell los. So auch in Brackel in der von Nacht von Sonntag auf Montag (26.01.2026). Zivile Einsatzkräfte beobachteten eine Spielhalle am Brackeler Hellweg. Der Ort war den Beamten in der Vergangenheit als Treffpunkt für Drogenhandel aufgefallen. Kurz vor Mitternacht ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 20:59

    POL-DO: Versammlung in der Dortmunder Innenstadt - Etwa 4500 Teilnehmende vor Ort

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0079 Am Freitag, dem 23.01.2026, fand in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:45 Uhr auf dem Platz von X'ian in der Dortmunder Innenstadt eine angemeldete Versammlung mit Bezug zu kurdischen Anliegen in Form einer Standkundgebung statt. In der Spitze nahmen ca. 4.500 Personen daran teil. Zwischenzeitlich kam es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren