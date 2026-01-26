Polizei Dortmund

POL-DO: Zweite Folgemeldung zur Pressemitteilung mit der Lfd. Nr. 0041, 0076 und 0078: Polizei durchsucht mit Spezialkräften zwei Wohnungen in der Nordstadt - zwei Personen in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie bereits unter der laufenden Nr. 0078 berichtet, durchsuchten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstagabend (22. Januar) zwei Wohnungen in der Dortmunder Nordstadt. Die Polizei nahm vier Personen vorläufig fest und fand in einer Wohnung Betäubungsmittel, Bargeld und eine vermutlich scharfe Schusswaffe mit Munition.

Der Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Untersuchungshaft gegen den 21 und den 37-Jährigen wegen gemeinschaftlichem, bewaffneten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

