POL-PDNW: Berauscht in das neue Jahr gestartet...

Bad Dürkheim (ots)

... ist eine 24-jährige BMW-Fahrerin, welche am 31.12.2025 gegen 23:15 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Sonnenwendstraße unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei der Fahrerin drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die Fahrerin gab an, am Vortag THC konsumiert zu haben. Sie verbrachte den Jahreswechsel auf der hiesigen Dienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt wurde. Es erwartet die 24-Jährige nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

