Polizei Dortmund

POL-DO: UEFA Champions-League Spiel am Mittwoch: Polizei Dortmund veröffentlicht Fanbriefe und bittet um rechtzeitige Anreise

2 Dokumente

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0088

Am Mittwochabend (28.01.) trifft Borussia Dortmund im Signal Iduna Park auf Inter Mailand. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

In ihrem Fanbrief gibt die Polizei den Heim- und Gästefans noch einmal die wichtigsten Hinweise in italienischer und deutscher Sprache.

Dazu gehören zum Beispiel der Verweis auf das Pyrotechnik-Verbot im gesamten Stadtgebiet sowie im Stadion. Außerdem raten wir dringend allen Fußballfans, rechtzeitig zum Stadion anzureisen, um pünktlich zum Anstoß im Stadion zu sein.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell