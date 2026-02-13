Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Städtisches Baudenkmal beschädigt

Bild-Infos

Download

Arnsberg (ots)

Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum vom 23.01.2026 um 00:00 Uhr bis zum 24.01.2026 um 22:00 Uhr wurde der "Maximilianbrunnen" in der Straße Alter Markt in Alt-Arnsberg beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Brunnen im Rahmen eines Verkehrsunfalls beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell