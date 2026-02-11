PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: International gesuchter Geldautomaten-Aufbrecher festgenommen - Polizei zeigt langen Atem

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg einen bedeutenden Fahndungserfolg erzielt: Ein 50-jähriger Mann, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde, konnte Anfang Februar 2026 festgenommen werden. Der Beschuldigte steht im dringenden Verdacht, in rund 50 Fällen Geldautomaten in Sparkassen und Volksbanken im Hochsauerlandkreis sowie in weiteren Landkreisen - auch außerhalb Nordrhein-Westfalens - aufgebrochen zu haben. Der dabei entstandene Gesamtschaden ist erheblich.

Der Tatverdächtige wurde auf frischer Tat gefasst und vorläufig festgenommen. Allerdings wurde der erlassene Untersuchungshaftbefehl zu einem späteren Zeitpunkt außer Vollzug gesetzt. Kurz vor dem anberaumten Hauptverhandlungstermin im Sommer 2024 entzog sich der Beschuldigte jedoch dem Verfahren und flüchtete in die Türkei. Das Landgericht Arnsberg reagierte darauf mit dem Erlass eines internationalen Haftbefehls.

"Wer glaubt, sich durch Flucht der Verantwortung entziehen zu können, irrt. Wir bleiben dran - auch über Ländergrenzen hinweg", betont Kriminalrat Deniz Özkan, Leiter der Direktion Kriminalität in der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis.

Zum Jahreswechsel 2025/2026 gingen bei den Ermittlern neue Hinweise ein, dass sich der Gesuchte wieder in Deutschland aufhalten könnte. In enger Abstimmung mit der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein und der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurden gezielte Fahndungsmaßnahmen eingeleitet - mit Erfolg: Am 04. Februar 2026 klickten in der Gemeinde Neunkirchen (Kreis Siegen-Wittgenstein) die Handschellen. Einen Tag später wurde der Mann dem Landgericht Arnsberg vorgeführt. Die Haft zur Sicherung der Hauptverhandlung wurde angeordnet.

"Dieser Fahndungserfolg zeigt deutlich: Beharrlichkeit zahlt sich aus. Straftaten werden konsequent verfolgt - egal wie lange es dauert", fasst Kriminalhauptkommissar Sebastian Trüttner zusammen. Sebastian Trüttner ist Leiter der Ermittlungsgruppe, die eigens zur Aufklärung der Tatserie einberufen wurde. Auch die enge Zusammenarbeit mit anderen Behörden sei entscheidend gewesen. "Nur durch abgestimmtes Vorgehen konnten wir den Beschuldigten lokalisieren und festnehmen. Das ist ein starkes Signal an Täter, die auf schnelle Beute und schnelles Untertauchen setzen."

Die Polizei kündigt an, auch weiterhin konsequent gegen Eigentumskriminalität vorzugehen.

Klar ist: Der lange Arm des Gesetzes reicht weiter als viele Täter denken.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 12:13

    POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl/ Computerbetrug in Winterberg

    Winterberg (ots) - Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Freitag, den 31.10.2025, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter eine EC-Karte aus dem Personalraum eines Schuhgeschäfts. Anschließend erfolgten zeitnah fremdveranlasste Transaktionen an einem Geldautomaten in Winterberg. Weitere Informationen und ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 07:06

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht zwischen Gierskopp und Olsberg

    Olsberg (ots) - Am 10.02.2026 um 19:45 Uhr befuhr ein 61-jähriger Lkw-Fahrer die L743 aus Richtung Elleringhausen in Richtung Olsberg. Auf der Hüttenstraße - zwischen Gierskopp und dem Ortseingang Olsberg - kam ihm ein anderer Lkw entgegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Entgegenkommende zu weit mittig, sodass der 61-Jährige nicht weiter ausweichen konnte. ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:37

    POL-HSK: Rücksichtslos durch Rettungsgasse gefahren - Führerschein sichergestellt

    Sundern / Arnsberg (ots) - Am 09.02.2026 um 11:10 Uhr kam es auf der B 229 zwischen Hachen und Müschede zu einer erheblichen Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen Pkw-Fahrer. Eine Rettungswagenbesatzung war mit Sonder- und Wegerechten außerorts von Hachen in Richtung Müschede unterwegs, als der Beschuldigte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren