Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl/ Computerbetrug in Winterberg

Winterberg (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Freitag, den 31.10.2025, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter eine EC-Karte aus dem Personalraum eines Schuhgeschäfts. Anschließend erfolgten zeitnah fremdveranlasste Transaktionen an einem Geldautomaten in Winterberg. Weitere Informationen und Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal unter dem folgenden Link hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/194519

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch unter der Telefonnummer 0291- 90200, per E-Mail an poststelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de oder über das Fahndungsportal gegeben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

