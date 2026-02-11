Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl/ Computerbetrug in Winterberg
Winterberg (ots)
Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Freitag, den 31.10.2025, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter eine EC-Karte aus dem Personalraum eines Schuhgeschäfts. Anschließend erfolgten zeitnah fremdveranlasste Transaktionen an einem Geldautomaten in Winterberg. Weitere Informationen und Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal unter dem folgenden Link hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/194519
Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch unter der Telefonnummer 0291- 90200, per E-Mail an poststelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de oder über das Fahndungsportal gegeben werden.
