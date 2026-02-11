PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht zwischen Gierskopp und Olsberg

Olsberg (ots)

Am 10.02.2026 um 19:45 Uhr befuhr ein 61-jähriger Lkw-Fahrer die L743 aus Richtung Elleringhausen in Richtung Olsberg. Auf der Hüttenstraße - zwischen Gierskopp und dem Ortseingang Olsberg - kam ihm ein anderer Lkw entgegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Entgegenkommende zu weit mittig, sodass der 61-Jährige nicht weiter ausweichen konnte. Der Auflieger des Entgegenkommenden kollidierte mit der Fahrerkabine des 61-Jährigen. Das Glas der linken Seitenscheibe und des Außenspiegels wurden durch die Wucht herausgerissen. Umherfliegende Splitter verletzten den 61-Jährigen im Gesicht. Der bislang unbekannte mutmaßliche Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Elleringhausen fort, ohne sich um den Verletzten oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um einen Schwertransport mit gelbem Blinklicht und Bagger oder Kran darauf gehandelt haben. Aufgrund der Dunkelheit konnte der Verletzte keine weiteren Angaben machen. Der Rettungsdienst behandelte den Lkw-Fahrer am Unfallort, ein Transport ins Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

