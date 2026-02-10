Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Neheim
Arnsberg (ots)
Am 09.02.2026 zwischen 16:15 Uhr und 18:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses am Müggenbergring in Neheim ein. Der oder die Täter drangen durch das Fenster ins Haus ein und öffneten mehrere Zimmertüren. Durchwühlt wurde nichts, sodass der Täter möglicherweise durch die zurückkehrenden Bewohner gestört wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Arnsberg unter 02932-90200 in Verbindung zu setzen.
