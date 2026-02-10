PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Neheim

Arnsberg (ots)

Am 09.02.2026 zwischen 16:15 Uhr und 18:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses am Müggenbergring in Neheim ein. Der oder die Täter drangen durch das Fenster ins Haus ein und öffneten mehrere Zimmertüren. Durchwühlt wurde nichts, sodass der Täter möglicherweise durch die zurückkehrenden Bewohner gestört wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Arnsberg unter 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

  • 09.02.2026 – 08:53

    POL-HSK: Verdacht der sexuellen Belästigung und Körperverletzung an Skilift in Neuastenberg

    Winterberg (ots) - Am 07.02.2026 um 15:00 Uhr beabsichtigte eine Gruppe belgischer Skitouristen im Alter zwischen zehn und 45 Jahren, an der Talstation des Skilifts in Neuastenberg in den Sessellift zu steigen. Dabei sei ihnen eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen. Diese sollen dort Beleidigungen auf Niederländisch gerufen haben. Als die Jugendlichen die Gruppe Belgier ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 08:34

    POL-HSK: Einbruch in Sundern

    Sundern (ots) - Im Zeitraum vom 02.02.2026 um 11:00 Uhr bis zum 08.02.2026 um 09:30 Uhr kam es in der Straße Schellingweg in Sundern zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Räume. Mit ihrer Tatbeute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 08:30

    POL-HSK: Serie von Sachbeschädigungen an drei Autos in Winterberg

    Winterberg (ots) - Im Zeitraum vom 06.02.2026 um 15:00 Uhr bis zum 08.02.2026 um 13:30 Uhr kam es zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Autos auf einem Parkplatz in der Schneilstraße in Winterberg. Bislang unbekannte Täter beschädigten jeweils die Außenspiegel von drei geparkten Autos. Nähere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
