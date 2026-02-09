PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdacht der sexuellen Belästigung und Körperverletzung an Skilift in Neuastenberg

Winterberg (ots)

Am 07.02.2026 um 15:00 Uhr beabsichtigte eine Gruppe belgischer Skitouristen im Alter zwischen zehn und 45 Jahren, an der Talstation des Skilifts in Neuastenberg in den Sessellift zu steigen. Dabei sei ihnen eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen. Diese sollen dort Beleidigungen auf Niederländisch gerufen haben. Als die Jugendlichen die Gruppe Belgier gesehen hätten, sollen sie obszöne Gesten gezeigt, sexuelle Beleidigungen gerufen und dabei deutlich auf die zehn- und elfjährigen Mädchen der Gruppe gezeigt haben. Bei der Abfahrt traf die belgische Gruppe erneut auf die Jugendlichen. Der 45-jährige Belgier stellte die Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren zur Rede. Sie gaben zu, aus Spaß Beleidigungen auf Niederländisch gerufen zu haben. Sie hätten aber niemanden unmittelbar angesprochen. Bei den Jugendlichen handelte es sich um einen Niederländer, einen Deutsch-Niederländer aus Kleve und einen Deutschen aus Essen. Im weiteren Verlauf habe der 45-jährige Belgier zwei der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen, worauf die Polizei alarmiert wurde. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat geführt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter 02981-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

