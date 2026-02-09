Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Sundern

Sundern (ots)

Im Zeitraum vom 02.02.2026 um 11:00 Uhr bis zum 08.02.2026 um 09:30 Uhr kam es in der Straße Schellingweg in Sundern zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Räume. Mit ihrer Tatbeute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

