Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Angaben zu gefährlicher Körperverletzung mit Reizgas in Neheim

Arnsberg (ots)

Ein 35-Jähriger soll einem 59-Jährigen Reizgas ins Gesicht gesprüht haben

Am 07.02.2026 um 12:30 Uhr saß ein 59-jähriger Arnsberger auf einer Bank auf dem Neheimer Markt im Bereich zwischen der Kirche und den Arkaden. Der Mann habe sich das Markttreiben angeschaut und dabei Bier getrunken. Plötzlich sei ein Bekannter von hinten auf ihn zugegangen. Der Bekannte habe ihm ohne Vorwarnung Reizgas ins Gesicht gesprüht und sei dann weggelaufen. Die beiden Beteiligten seien in der Vergangenheit mehrfach in Streit geraten. Der Tatverdächtige konnte später durch die Polizei angetroffen werden. Der 35-jährige Deutsche stritt ab, seinen Kontrahenten verletzt zu haben.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
