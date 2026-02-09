PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Serie von Sachbeschädigungen an drei Autos in Winterberg

Winterberg (ots)

Im Zeitraum vom 06.02.2026 um 15:00 Uhr bis zum 08.02.2026 um 13:30 Uhr kam es zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Autos auf einem Parkplatz in der Schneilstraße in Winterberg. Bislang unbekannte Täter beschädigten jeweils die Außenspiegel von drei geparkten Autos. Nähere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

