Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Raub in Neheim, Unbekannte erbeuten Bargeld und ein Handy
Arnsberg (ots)
Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Apothekerstraße in Arnsberg-Neheim zu einem Raub zum Nachteil eines 20jährigen. Gegen 03:15 Uhr am 08.02.2026 haben unbekannte Täter nach aktuellen Erkenntnissen dem Arnsberger unter Vorhalt eines Messer Bargeld und sein Handy entwendet. Die Täter konnten zu Fuß flüchten. Die Polizei hat mögliche Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an, die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen.
