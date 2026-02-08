POL-HSK: Raub in Neheim, Unbekannte erbeuten Bargeld und ein Handy

Marsberg (ots) - In der Nacht vom Freitag, 06.02.2026, auf Samstag, 07.02.2026, ist es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle einer Elektrofirma in Marsberg-Westheim gekommen. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die unbekannten Täter zwischen 19:00 Uhr und 08:15 Uhr gewaltsam Zutritt. Die Unbekannten entwendeten Metallrollen und Werkzeuge. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Beuteschaden auf einen sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

mehr