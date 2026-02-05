Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN:Trickdiebe mit schwarzem Audi unterwegs + Schlägerei

Giessen (ots)

Grünberg: Trickdiebe mit schwarzem Audi unterwegs - Zeugen gesucht

Zwei Unbekannte versuchten gestern Morgen in Stangenrod einen Mann zu beklauen. Gegen 10.25 Uhr erschienen sie an der Tür eines Einfamilienhauses in der Stangenröder Straße. Als der Bewohner öffnete, verwickelte ihn einer der Männer in ein Gespräch und lenkte ihn ab. Dies nutzte sein Begleiter und verschaffte sich Zugang zu den Wohnräumen. Dort suchte er vermutlich nach Wertgegenständen. Der aufmerksame Hausbesitzer bemerkte jedoch, dass der Trickdieb in seinem Haus war und hielt seinen Begleiter daraufhin fest. Dies nahm der Dieb im Haus zum Anlass zu flüchten. Der Unbekannte an der Tür flüchtete ebenfalls. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten sie keine Beute. Die Diebe sollen einen dunkleren Hautteint gehabt haben. Sie waren in einem schwarzen Audi unterwegs.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Hinweise zu den beiden Dieben und dem schwarzen Audi geben? Sind die beiden an anderer Stelle aufgefallen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Im Verlauf des heutigen Tages kam es zudem zu einer Häufung von betrügerischen Anrufen im Bereich Grünberg (siehe Meldung von 14.24 Uhr; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6211305). Ob ein Bezug vorliegt, wird geprüft.

Gießen: Schlägerei - Zeugen gesucht

Im Bereich Löbershof / Marktplatz kam es gestern zu einer Auseinandersetzung, an der mehrere Männer beteiligt waren. Die Hintergründe sind unklar, ein Mann erlitt Verletzungen.

Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die vermeintlichen Angreifer bereits entfernt. Mehrere Personen schlugen den ersten Ermittlungen zufolge auf ihr Opfer ein, zudem traten sie auch am Boden liegend nach ihm. Sie nahmen sein Handy an sich und flüchteten schließlich. Laut Zeugen soll es sich um fünf Männer, mutmaßlich nordafrikanischer Herkunft, handeln. Sie waren dunkeln gekleidet und flüchteten in Richtung Kirchenplatz.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung gegen 16.10 Uhr gesehen? Wer kann Angaben zu den Beteiligten und den Hintergründen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell