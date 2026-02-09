Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei in der Arnsberger Straße

Meschede (ots)

Am 08.02.2026 um 04:00 Uhr wurde der Polizei in Meschede eine Schlägerei in der Arnsberger Straße in Höhe der Emhildisstraße gemeldet. Bei Eintreffen konnte kein Beteiligter mehr festgestellt werden. In der Nähe taumelte ein 19-jähriger Mescheder die Gutenbergstraße entlang. Der Mann gab an, durch Reizgas verletzt worden zu sein. Er trug keine Schuhe und beleidigte die Polizeibeamten. Der leicht verletzte 19-Jährige konnte Angaben zu einem Tatverdächtigen machen. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann Beteiligter der Schlägerei war, die vor einer Gaststätte und unter den Gästen stattgefunden haben soll. Die anderen Beteiligten der Schlägerei sind derzeit nicht bekannt. Ein Unbeteiligter soll dazugekommen sein und Reizgas versprüht haben. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat geführt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Meschede unter 0291-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell