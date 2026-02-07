Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Lagerhalle

Marsberg (ots)

In der Nacht vom Freitag, 06.02.2026, auf Samstag, 07.02.2026, ist es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle einer Elektrofirma in Marsberg-Westheim gekommen. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die unbekannten Täter zwischen 19:00 Uhr und 08:15 Uhr gewaltsam Zutritt. Die Unbekannten entwendeten Metallrollen und Werkzeuge.

Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Beuteschaden auf einen sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell