Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Lagerhalle

Marsberg (ots)

In der Nacht vom Freitag, 06.02.2026, auf Samstag, 07.02.2026, ist es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle einer Elektrofirma in Marsberg-Westheim gekommen. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die unbekannten Täter zwischen 19:00 Uhr und 08:15 Uhr gewaltsam Zutritt. Die Unbekannten entwendeten Metallrollen und Werkzeuge.

Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Beuteschaden auf einen sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

  • 07.02.2026 – 07:02

    POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus in Brilon

    Brilon (ots) - Im Zeitraum Freitag, 06.02.2026, vormittags bis zum Samstag, 07.02.2026, 02:00 Uhr, kam es in einem Einfamilienwohnhaus in der Gebrüder-Rüther-Straße in Brilon zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Der oder die Täter durchsuchten alle Räume. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Vermutlich wurde nichts ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 06:52

    POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus in Sundern

    Sundern (ots) - Am Freitag, 06.02.2026, im Zeitraum von 18:30-20:15 Uhr, kam es in einem Einfamilienwohnhaus in der Kantstraße in Sundern zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Der oder die Täter durchsuchten alle Räume. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
